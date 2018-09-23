في أول يوم دراسي.. الطلاب: «أين التابلت»؟

23 سبتمبر 2018 - 09:45 م

اشتكى العديد من أولياء الأمور في أول يوم دراسي، من سوء الأوضاع داخل الأبنية المدرسية، بجانب عدم استلام الطلاب لـ "التابلت"، الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والكتب المدرسية رغم سداد رسومها.

وقالت عبير أحمد، مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" (غير رسمي)، إن "الاتحاد تلقى مجموعة من الشكاوى من قبل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسى الجديد".

وأضافت، أن "الاتحاد تلقى شكوى من أولياء أمور من مدرسة الرواد كولدج أسكول التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، تتضمن: "أرضية الملعب من الفوم المتهالك والمتآكل مما تسبب فى سقوط الأولاد أثناء اللعب، ومن الممكن حدوث جلطات أو كسور لا قدر الله، غير أن نوع الفوم وعدم تغييره لسنوات يتسبب فى ظهور بودر أسود وأحمر يؤثر على التنفس وبقع للملابس والأخطر أنه قد يؤدى إلى أمراض سرطانية".

وتابع أولياء الأمور في شكواهم: "طلبنا عدة مرات تغييره، ولا نرى غير التجاهل والاستهتار من إدارة المدرسة".

كما تلقى الاتحاد شكوى من بعض أولياء أمور أبناء المصريين فى الخارج، تتضمن: "حتى الآن إحنا مش عارفين أى حاجه ولا فى كتب ولا فى أى معلومة، وكذلك الصف الأول لم تصل إلينا أى كتب، وسمعنا أنه لا توجد أى كتب خارجيه لسنة أولى ثانوى مع العلم أننا لم نسجل فى مدارس فى مصر، بمعنى اعتمادنا كله على الكتب الخارجية".

وتلقى الاتحاد شكوى أخرى من بعض أولياء أمور الصف الأول الثانوى بمنطقة شبرا من طلب بعض المدارس منهم دفع مبلغ 2000 جنيه كتأمين لـ "التابلت" فى نهاية الثلاث سنوات بشرط إعادة استرداد التابلت بحالة جيدة، بحسب أولياء الأمور، بالمخالفة لتصريحات وزير التعليم بأنه سيتم منحه للطلاب بدوى أى مقابل مادي.

كما تلقى الاتحاد شكوى من بعض أولياء أمور طلاب "كى جى" والصف الأول الابتدائى بمجمع مدارس الملك فهد فى منطقة شرق مدينة نصر، يشكون فيها من عدم استلام كتب دراسية حتى الآن.

من جانبه، قال النائب الدكتور فتحى ندى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب, إنه "إذا كان هناك بعض المشاكل تواجه الطلاب كما تداولت المواقع الإخبارية، فإنها سوف تحل فى أسرع وقت ممكن لتوفير كل سبل الراحة للطلاب".

وفى تصريح إلى "المصريون"، أضاف: "البداية في أول يوم في دراسي مبشرة بالخير، بعدما شاهدنا معظم المسئولين، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يقومون بتفقد المدارس من أجل مواجهة الصعاب وحلها".

وأشار إلى أن "الرئيس السيسى أكد متابعة سير العملية التعليمة وانتظام العمل بها وإزالة كل المعوقات التى قد تواجه الطالب أو المدرس", لافتًا إلى أن "الشكاوى التى أرسلت من الممكن أن تكون كيدية لإطفاء بهجة الفرحة على الطلاب".

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع مليون "تابلت" على طلاب الصف الأول الثانوى، والمدرسين وناظرى المدارس، العام المقبل، ويحتفظوا بها حتى التخرج، مردفاً:" مش هيرجعوها ولا هيدفعوا فيها فلوس".

وأضاف فى تصريحات متلفزة: "استقبال الإنترنت من خلال "شريحة" أو"الواى فاى"، وذلك بالتعاون مع شركات الاتصال ووزارة الاتصالات مع ضمان كفاءة شبكة المحمول، بالمناطق التى بها المدارس الثانوية، بالإضافة إلى أن التكلفة من مصادر".

وأوضح وزير التعليم، أنه "يجب الالتزام بقدر من الثقة"، لافتًا إلى أن "هناك برنامجًا كاملاً لتدريب نصف مليون معلم منهم 149 ألفًا لتدريس "أولى ثانوى"، والتدريب الخاص يبدأ من شهر يناير.

وردًا على تساؤلات أحد أولياء الأمور، حول استلام "التابلت" بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى فى النظام الجديد للثانوية العامة المعدلة، وهل سيكون من المدرسة أم لا، وهل هناك مصروفات يتم دفعها قبل الاستلام؟، قال الوزير فى تصريحات على أحد جروبات التعليم بموقع "فيس بوك": "ننظم حاليًا كيفية تنظيم وتأمين عملية الاستلام، ولن يكون هناك مصروفات مقابل التابلت الذى توفره الدولة لأبنائها مجانًا طوال المرحلة الثانوية، كما أنها لن تسترده من الطلاب بعد تخرجهم".