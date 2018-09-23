» شاهد.. هذا ما فعله كاتب عراقي قرأ نبأ وفاته

23 سبتمبر 2018 - 10:45 م

تفاجأ الكاتب والصحافي العراقي رزاق إبراهيم بنشر خبر وفاته من قبل الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق قبل نحو أسبوعين على الرغم من أنه حي.

وقال إبراهيم لقناة الحرة إنه استغرب من إعلان خبر وفاته، مشيرا إلى أنه ذهب إلى مدينة النجف لحضور مجلس عزاء والد زوجته "ويبدو أن هذا الأمر هو ما تسبب بحصول التباس حول هوية الشخص المتوفي".

وأضاف أن "بعض المقالات والأخبار التي نشرت عنه بعد وفاته تضمنت الكثير من المغالطات والأمور التي لم يألفها من قبل".