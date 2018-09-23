» بالفيديو.. المصري يتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية

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المصريون

المصرى

الكونفدرالية

اتحاد العاصمة

تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد على ملعب الثامن من مايو بمدينة سطيف الجزائرية.

وكان المصرى فاز فى مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى فى بورسعيد بنتيجة 1-0، لتصبح نتيجة اللقائين 2 / 0 للمصرى، وينتظر الفائز من نهضة بركان وفيتا كلوب لمواجهته فى نصف النهائى.

وشهد الشوط الأول ضغط مكثف من اتحاد العاصمة، فى محاولة لإحراز الهدف الأول، وفى الدقيقة 4 حصل محمود وادي على البطاقة الصفراء بعد التدخل العنيف على محمد بن خميسة.

وشن جريندو هجمة على مرمى الفريق الجزائرى فى الدقيقة 20، لكن نجح دفاع العاصمة فى التصدى للكرة وإخراجها لركلة مرمى.

وفى الدقيقة 28 طالب محمود وادى باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه، بداعى ارتطام الكرة فى يد لاعب اتحاد العاصمة.

وفى الدقيقة 34 أحرز محمود وادى هدف التقدم للمصرى من تسديدة بالرأس بعد عرضية نموذجية من جريندو، ليزيد اتحاد العاصمة الضغط على مرمى الفريق البورسعيدى لكن بدون خطورة تذكر.

ومع بداية الشوط الثانى، حصل اتحاد العاصمة على "فاول" من على حدود منطقة جزاء المصرى، إلا إنه تم تسديد الكرة أعلى المرمى.

ولم يهدئ لاعبو اتحاد العاصمة وظلوا مسيطرين على الكرة مع السعى لإدراك هدف التعادل، لكن دفاع الفريق البورسعيدى نجح فى تحطيم تلك الهجمات.

وفى الدقيقة 63 كاد اتحاد العاصمة أن يحرز هدف التعادل، إلا أن محمد شطة لاعب المصرى تصدى للكرة من على خط المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة تألق أحمد مسعود حارس مرمى المصرى بشكل لافت للنظر حيث تصدى لأكثر من كرة كادت أن تمثل خطورة على مرماه إلى جانب التأمين الدفاعى من لاعبى المصرى لينتهى اللقاء بفوز المصرى و تأهله للدور نصف النهائى للكونفدرالية.


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