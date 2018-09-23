» بالفيديو.. الزمالك يخطف فوزًُا قاتلًا من المقاولون العرب

23 سبتمبر 2018 - 11:10 م

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا غاليًا من المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفى الزمالك محمود علاء و يوسف أوباما بالدقائق 6 و 85 بينما سجل هدف المقاولون إسلام فؤاد بالدقيقة 31 .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 18 ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز بشكل مؤقت انتظار لنتائج المباريات المؤجلة لفريقى الأهلى وبيراميدز بينما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 7 فى المركز الـ 13 بجدول البطولة .

بدأت المباراة ساخنة منذ الدقيقة الأولى وقام يوسف أوباما بتمرير كرة سحرية لكاسونجو لينفرد بالمرمى وسدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيسر للمقاولون وتتحول لركلة ركنية بعدما اصطدمت بالحارس أبو السعود.

ويحتسب أمين عمر حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بالدقيقة 5 بعدما لمست الكرة يد مدافع المقاولون ويسدد محمود علاء الكرة ليسجل أول أهداف الأبيض فى اللقاء بالدقيقة 6 و سادس أهدافه خلال الموسم لينفرد بصدارة هدافى الدورى .

ويستمر الضغط الزملكاوى بعد الهدف الأول ووضح سيطرة الزمالك بشكل كامل على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى وحتى بعد التقدم بأولى الأهداف .

ويقرر حكم المباراة إلغاء هدف للزمالك بالدقيقة 17 بعدما أودع كاسونجو الكرة فى مرمى المقاولون بالرأس لكن قرر الحكم إلغائه بداعى التسلل .

وتتوقف المباراة بالدقيقة 20 بعد سقوط محمود أبو السعود حارس المقاولون داخل أرض الملعب ليستدعى الحكم الطاقم الطبى للذئاب لمنح اللاعب العلاج المناسب مما استلزم توقف اللعب لقرابة 3 دقائق قبل إعلان الحكم استئناف اللقاء من جديد.

ويهدر الزمالك فرصة هدف محقق بالدقيقة 29 بعد تسديد إبراهيم حسن كرة قوية تجاه مرمى المقاولون وكاد أوباما أن يضعها برأسه داخل المرمى لكنها الكرة تعلو العارضة .

ويفاجئ إسلام فؤاد الجميع بالدقيقة 31 بتسجيل الهدف الأول للمقاولون العرب فى شباك الزمالك من أولى هجمات الذئاب باللقاء بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك جنش .

بعد هدف الذئاب الأول زاد الضغط الزملكاوى لإحراز الهدف الثانى قبل انتهاء الشوط الأول وضغط لاعب القلعة البيضاء بكل الخطوط مع تراجع ملحوظ للاعبى المقاولون فى مناطق الدفاع .

ورغم الضغط الأبيض غابت الخطورة الحقيقة عن مرمى المقاولون حيث اكتفى لاعبو الزمالك بالاحتفاظ بالكرة بعيدا عن مناطق الخطورة مع حرص لاعبو الذئاب على ضرورة الحفاظ على التعادل حتى نهاية الشوط الأول .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل من ضائع لكنها لم تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

الشوط الثانى

لم تشهد بداية الشوط الثانى تعديلات فى تشكيل الفريقين ومع الدقيقة الأولى يسقط محمود الونش داخل أرض الملعب بعد كرة مشتركة مع أحد مهاجمى المقاولون مما استلزم نزول الطاقم الطبى لمنحه العلاج اللازم ليستكمل اللقاء بعدها بشكل طبيعى .

واتسمت بداية الشوط الثانى بالهدوء من جانب لاعبى الفريقين حيث انحصر اللعب فى وسط الملعب مع ملاحظة استحواذ الزمالك على الكرة لكن دون خطورة فعلية على مرمى المقاولون .

وكاد أحمد على أن يضيف الهدف الثانى للمقاولون بالدقيقة 52 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك وسددها بقوة لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لجنش .

ويمنع القائم الأيسر للمقاولون تسجيل الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 58 بعد تسديدة متقنة من محمود كهربا .

ويجرى المقاولون العرب التغيير الأول بالدقيقة 61 بنزول محمد طلعت وخروج المصاب أحمد على .

ويسدد إبراهيم حسن كرة مفاجئة تجاه مرمى المقاولون بالدقيقة 62 يتصدى لها ببراعة محمد أبو السعود .

ويجرى جروس التغيير الأول للزمالك بالدقيقة 63 بنزول محمد إبراهيم بدلا من إبراهيم حسن .

ورغم اقتراب الوقت الأصلى من النهاية تهدأ الأجواء داخل المستطيل الأخضر عكس المتوقع حيث غاب الحماس عن أداء لاعبى الزمالك حتى الدقيقة 70 .

ويشهر أمين عمر حكم اللقاء البطاقة الصفراء فى وجه محمود الونش مدافع الزمالك بالدقيقة 71 بعد تدخله بعنف مع محمد طلعت مهاجم المقاولون .

ويجرى الزمالك التغيير الثانى بالدقيقة 73 بنزول المغربى حميد أحداد وخروج محمود كهربا .

وتشهد الربع ساعة الأخيرة استحواذ لاعبى الزمالك على الكرة لكن دون خطورة على مرمى المقاولون وحرص لاعبو الذئاب على الانكماش فى وسط ملعبهم والاعتماد على الهجمات المرتدة أملا فى خطف هدف الفوز باللحظات الأخيرة .

ويجرى الزمالك التغيير الثالث والأخير بالدقيقة 82 بنزول عمر السعيد و خروج الكونغولى كاسونجو .

ولا يستطيع محمود أبو السعود حارس المقاولون استكمال المباراة بعد شكواه من الإصابة عدة مرات ليقرر الجهاز الفنى استبداله بالدقيقة 83 ونزول حسن شاهين بدلا منه .

وينجح يوسف أوباما فى إحراز الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 85 بعد تلقيه تمريره سحرية من عمر السعيد لينفرد بالمرمى ويضع الكرة فى شباك الذئاب .

ويحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف .