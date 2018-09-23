» دراسة صادمة تكشف معلومة خطيرة عن "الزبادي"

23 سبتمبر 2018 - 11:29 م

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن بعض أنواع الزبادي قد تحتوي على كمية من السكر، أكثر مما تحويه المشروبات الغازية، على الرغم من اعتبارها "صحية".



يأتي هذا الاستنتاج بعد دراسة أجريت على حوالي 900 نوع من الزبادي المعروضة للبيع في المحلات التجارية في بريطانيا.



ووجد البحث الذي أجرته جامعة لديز ونشرته صحيفة "التلغراف"، أن الزبادي العضوي كان من أكثر الأنواع احتواء على السكر، حيث تصنف المنتجات التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر لكل 100 غرام بأنها منخفضة السكريات، في حين أن المنتجات التي تحتوي 22.5 غم من السكر لكل 100 غم تعتبر عالية السكر.



ويمكن تصنيف الزبادي الطبيعي والزبادي اليوناني على أنهما من الأنواع منخفضة السكر.



وكان الزبادي العضوي ثاني أكبر المنتجات المحلاة بالسكريات باحتوائه على 13.1 غم سكر لكل 100 غم.



ووجدت الدراسة أيضا أن زبادي الأطفال يحتوي على 10.8 غم لكل 100 غم، أي ما يعادل أكثر من اثنين من مكعبات السكر، مقارنة بـ9 غم سكر في 100 غم من المشروبات الغازية.

