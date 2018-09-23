"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"ترامب"

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المصريون ـ متابعات

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وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "بقولك نصيحة يا حج أبو حنان الجمهوريين مش هيكسبوا، والديمقراطيين اللي هيكسبوا".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، يوم الأحد، "لو الديمقراطيين كسبوا فالانتخابات هتبقا وبال علينا كلنا، وخلي بالك يا أبو حنان".

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