أول تعليق من وزير التعليم على وفاة طالب بسبب التدافع

23 سبتمبر 2018 - 11:37 م

عقب طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على وفاة تلميذ في أحد المدارس في أول يوم دراسة، قائلا: «حوادث محدودة جدا، وطبعا لما يكون عندنا 55 ألف مدرسة فيها أكثر من 20 مليون تلميذ لا شك هتحصل الحوادث دي، وفي ظل العدد الهائل ده متوقع وإلقاء الضوء على حوادث مثل هذا النوع بتحصل كل سنة يأخذ الضوء من الشيء الكبير الجيد»



وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «الرافدين بلس»: «إحنا قررنا إحالة مدير المدرسة للتحقيق، وسنصل لحقيقة الأمر».



وواصل: «فيه ناس مقصرة وبنحاول نعرفها ونشيلها من أماكنها».

