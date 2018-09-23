التفاصيل الكاملة للقاء "السيسي" بوزير الخارجية الإماراتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد بمقر إقامته بنيويورك الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والإمارات، مشيداً بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات.
كما أشار الرئيس إلى أن ما تشهده الدول العربية والمنطقة بشكل عام من أحداث وتطورات غير مسبوقة يدفع بضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة محاولات التدخل في شئون الدول العربية وزعزعة استقرارها.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الشيخ عبد الله بن زايد أشاد خلال اللقاء بالعلاقات القوية التى تربط بلاده مع مصر، وما يجمعهما من مصير واحد وأواصر أخوة ومودة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما أعرب وزير خارجية الإمارات، عن حرص بلاده على استمرار مستوى التنسيق والتشاور المكثف القائم مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.
وذكر المتحدث الرسمى إن اللقاء تطرق إلى بحث القضايا والملفات العربية والإقليمية والموضوعات المطروحة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ خاصة ما يتعلق بالأزمات القائمة بالمنطقة. من جانبه أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت إيجابية للغاية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللقاء شهد سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة سواء كانت سياسية أو أمنية، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين مصر والسعودية والإمارات جعل هذه الدول في مكان أفضل مقارنة بالسابق.
وأشار «بن زايد»، إلى أن النجاحات التي حققتها الدول الثلاث خلال الفترة الماضية تحتم عليها بذل المزيد من الجهود والعمل بشكل أكثر .
وكشف وزير خارجية الإمارات، عن أن الرئيس السيسى تناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين خاصة تفعيل اللجان المشتركة وصب الاهتمام أكثر حول العلاقات التي تربط بين مواطني البلدين.
وحول ما إذا تطرق اللقاء إلى الحديث عن الدول الداعمة للإرهاب، قال عبدالله بن زايد، إن اللقاء لم يتطرق إلى تلك الأزمة، مشيراً إلى أن اللقاء ركز بشكل أكبر على التحديات التي تمر بها المنطقة.
وأكد الوزير الإماراتي ثقته التامة في قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادتي الإمارات والسعودية في مواجهة التحديات في مواجهة التحديات، خاصة الإيرانية والجهات التي تدعمها وتأثيرها المباشر وغير المباشر على أمن المنطقة.