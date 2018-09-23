التفاصيل الكاملة للقاء "السيسي" بوزير الخارجية الإماراتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد بمقر إقامته بنيويورك الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وأضاف المتحدث الرسمى أن الشيخ عبد الله بن زايد أشاد خلال اللقاء بالعلاقات القوية التى تربط بلاده مع مصر، وما يجمعهما من مصير واحد وأواصر أخوة ومودة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما أعرب وزير خارجية الإمارات، عن حرص بلاده على استمرار مستوى التنسيق والتشاور المكثف القائم مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الشيخ عبد الله بن زايد أشاد خلال اللقاء بالعلاقات القوية التى تربط بلاده مع مصر، وما يجمعهما من مصير واحد وأواصر أخوة ومودة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما أعرب وزير خارجية الإمارات، عن حرص بلاده على استمرار مستوى التنسيق والتشاور المكثف القائم مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.