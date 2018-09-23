هذا هو السبب الحقيقي لتحسن العلاقات بين مصر وأمريكا

23 سبتمبر 2018 - 11:44 م

أكدت باسمة الغصين، مستشارة سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن «العلاقات بين مصر وأمريكا قوية جدًا ومهمة في الشرق الأوسط، لأن مصر هي الدولة الأولى عربيًا وإسلاميًا في التعاون مع أمريكا، وهي ثاني أكبر دولة في العالم تتلقى معونة أمريكية».



وأضافت في حوار برنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «مصر دولة محورية في الشرق الأوسط، بسبب اقتصادها وقناة السويس، ولذلك ستظل علاقة مصر بالولايات المتحدة مهمة جدًا، وأي إدارة أمريكية ستحافظ على العلاقات لما له من فوائد على الدولتين».



وأشارت إلى أن «اقتصاد مصر وموقعها يلعبان دورًا محوريًا في المنطقة، شعوب الشرق الأوسط استقبلت فوز أوباما بتفاؤل ثم تحول لخيبة أمل»، مشيرة إلى أنها «تمنيت أن تتعامل أمريكا مع قضية سوريا بطريقة أكثر آمنا للمدنيين، ونحن أكبر قوة في العالم، ولا يجب أن نخاف من روسيا».











