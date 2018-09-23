» "الخطيب" يوجه رسالة هامة لجماهير المارد الأحمر

قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتوجيه رسالة لجماهير الفريق يبارك فيها تأهل فريق الكرة إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا موجهًا الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الآداء الممتع أمام حوريا كوناكري بطل غينيا أمس السبت والفوز برباعية نظيفة.



ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد الخطيب للاعبين أن هذا ما ينتظره الجميع منهم وعليهم أن يكملوا المسيرة بنفس الآداء والروح خاصة أن روح الفانلة الحمراء ستكون سببا رئيسيا في الفوز بكأس البطولة بإذن الله.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد الخطيب للاعبين أن هذا ما ينتظره الجميع منهم وعليهم أن يكملوا المسيرة بنفس الآداء والروح خاصة أن روح الفانلة الحمراء ستكون سببا رئيسيا في الفوز بكأس البطولة بإذن الله.