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"الخطيب" يوجه رسالة هامة لجماهير المارد الأحمر

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

المصريون ـ متابعات

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رسالة "السعيد" لـ"تركي آل الشيخ"

قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتوجيه رسالة لجماهير الفريق يبارك فيها تأهل فريق الكرة إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا موجهًا الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الآداء الممتع أمام حوريا كوناكري بطل غينيا أمس السبت والفوز برباعية نظيفة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد الخطيب للاعبين أن هذا ما ينتظره الجميع منهم وعليهم أن يكملوا المسيرة بنفس الآداء والروح خاصة أن روح الفانلة الحمراء ستكون سببا رئيسيا في الفوز بكأس البطولة بإذن الله.
وأشار رئيس النادي الأهلي أن بطولة أفريقيا هي الأغلى لدى الجماهير والمحببة للنادي وستكون بوابة العودة مجددا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
ووجه الخطيب الشكر لجمهور الأهلي «العظيم والوفي» على وقوفه بإستمرار خلف فريقه وعلى تشجيعه المثالي وهو ما كان أمرا يدعوا للفخر خلال مباراة الأمس عندما تواجد وسطهم في ملعب المباراة خاصة أن الفريق عاد من جديد ليلعب في القاهرة وسط جماهيره التي تعمل لها جميع الفرق الأفريقية ألف حساب ويجب أن نتمسك بما وصلنا إليه وأن نكمل جميعا بنفس المنهج حتى نعود للعب أيضا على ستاد القاهرة في وجود 100 ألف مشجع بدلا من 10 آلاف فقط.
وأضاف الخطيب أن لائحة الأهلي الجديدة لم تنس جماهير النادي العظيمة ومنحت الحق في إنشاء روابط للجمهور بترخيص من النادي بما بتوافق مع القانون.

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