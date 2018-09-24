» متحدث "التعليم" يكشف: هذه هي سلبيات أول يوم دراسي

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أحمد خيرى
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كشف أحمد خيري، متحدث وزارة التعليم، سلبيات أول يوم دراسي، قائلًا: «تمثلت في تأخر استلام الكتب في مدارس  الدقهلية والمنوفية»، مشيرًا إلى أنه تم العمل على مدار اليوم على تسليم الكتب لكافة المدارس  بتلك المحافظات.
وتوجه «خيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية «المحور»، بخالص العزاء لأسرة طالب الدقهلية الذي توفى نتيجة التدافع بين الطلاب، مشددًا على أن الوزارة حولت مدير المدرسة  للتحقيق، والمدرس مشرف الفسحة.
وأضاف، أنه من السلبيات أيضًا عدم نظافة بعض المدارس، منوها بأنه تم توجيه تحذيرات لتلك المدارس، للعمل على تدارك الموقف.
وتابع: «توجد توجيهات واضحة وصريحة بشأن الإلحاح على دفع المصروفات وليست منع الطلاب من دخول المدارس»، منوها بأن كل الطلاب سيستلمون الكتب بغض النظر عن دفع المصروفات.

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