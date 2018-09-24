محافظ الشرقية يكشف السبب الحقيقي وراء إقالة مدير مدرسة

24 سبتمبر 2018 - 12:41 ص

كشف ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبب وراء إقالة مدير مدرسة في أيام العام الدراسي الجديد.



وأضاف: «نزلت اتابع بنفسي ولقيت مدارس مش جاهزة، رغم التقارير التي وصلتني بجاهزيتها، ولذا أصدرت قرارات عقابية على المسؤولين».



وقال «غراب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «الرافدين بلس»: «وقفت مدير إدارة عن العمل وومدير مدرسة وأحالته للتحقيق».



وأضاف: «نزلت اتابع بنفسي ولقيت مدارس مش جاهزة، رغم التقارير التي وصلتني بجاهزيتها، ولذا أصدرت قرارات عقابية على المسؤولين».

