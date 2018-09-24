» عمرو أديب يوجه رسالة هامة إلى المحافظين

24 سبتمبر 2018 - 01:37 ص

بعث الإعلامي عمرو أديب برسالة إلى المحافظين المصريين، تساءل فيها عن أسباب عدم رفع القمامة من الشوارع، مناشدًا بعلاج مشكلة تراكمها.



وقال، في برنامجه «الحكاية» على قناة إم بي سي مصر، مساء الأحد: «عزيزي المحافظ المصري؛ ممكن أعرف الزبالة ما بتتشالش ليه من الشوارع، يعني هل ممكن ييجي يوم ونعرف الزبالة امتى هتتشال».



وتساءل: «هل جمع الزبالة من الشوارع مسألة صعبة؟ هل ممكن نوصل للمريخ ومنعرفش نشيل الزبالة؟»، مناشدًا المحافظين بإنجاز هذه المهمة.

