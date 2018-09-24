"أديب" يعتذر لأهالي القدس بسبب هذا الأمر

24 سبتمبر 2018 - 01:39 ص

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن أسفه للصمت العربي إزاء الإجراءات الأمريكية بحق الفلسطينيين، خاصة بعد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.



وقال، في برنامجه «الحكاية»، مساء الأحد: «أعزائي أهالي مدينة القدس الكرام، إحنا آسفين جدًا، إحنا سكتنا ونسينا الموضوع».

