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"منصور" يفتح النار على "الخطيب" بسبب هذا الأمر

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شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي؛ بسبب موقفه من هتافات بعض جماهير الأهلي ضده وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية.
وقال، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، عقب انتهاء لقاء الزمالك والمقاولون العرب، مساء الأحد، إن «الخطيب» لم يتحرك لوقف هتافات الجماهير، في مباراة الأهلي وحوريا الغيني، مساء السبت، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف أن رئيس نادي الأهلي كان «مسرورًا بهتافات الجمهور»، بينما يقوم هو (مرتضى) بمنع هتافات جمهور ناديه المعادية، مشددًا على ضرورة التزام الجماهير من أجل ضمان العودة إلى المدرجات.
وتوعد «مرتضى» مراسل قناة «أون سبورت» حال عدم بث مداخلته، وشدد على أنه لن يسمح بدخول القناة لتغطية مباريات الزمالك إذا لم تبث تصريحاته كاملة، معلقًا: «مش هتكلم في الكورة النهارده، هتكلم في قلة الأدب اللي حصلت امبارح».


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