"منصور" يفتح النار على "الخطيب" بسبب هذا الأمر

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي؛ بسبب موقفه من هتافات بعض جماهير الأهلي ضده وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وقال، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، عقب انتهاء لقاء الزمالك والمقاولون العرب، مساء الأحد، إن «الخطيب» لم يتحرك لوقف هتافات الجماهير، في مباراة الأهلي وحوريا الغيني، مساء السبت، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.