» حقيقة زواج "أبو هشيمة" من شقيقة رونالدو

24 سبتمبر 2018 - 02:21 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، حقيقة ما تردد حول زواج رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة من شقيقة لاعب كرة القدم العالمي رونالدو، وأن الفرح سيقام في أحد فنادق أسوان، وسيشارك به 176 طائرة لنقل الحضور.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، يوم الأحد، قائلا: "عزيزي الضابط اللي بينشر الشائعات.. واسعة أوي اللي بتقوله ده، الخبر كاذب".

