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استبدال أعلاف فاسدة بالرمال لبيعها في الأسواق
استبدال أعلاف فاسدة بالرمال لبيعها في الأسواق

علي إسماعيل

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تمكنت الأجهزة التنفيذية في مجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية،  من كشف محاولة إحدى الشركات بالتلاعب في أحد الأحراز ، وذلك باستبدال كميات من العلف المستورد الفاسد بكميات من الرمال لدفنها في المدفن الصحي بأبوزعبل بدلا من الشحنة الأصلية التي قررت النيابة العامة إعدامها والتخلص منها قبل ترويجها في الأسواق.
كانت لجنة برئاسة غريب أحمد علي، رئيس المركز والمدينة، وطلال ربيع نائب رئيس المركز، ومشاركة والرائد أحمد إبراهيم، شرطة المسطحات، والدكتور محمد سعد، المركز الإقليمي للأغذية، والمهندس إبراهيم السيد، مديرية الزراعة بالشرقية، قد كلفت من النيابة العامة بالدفن الصحي لضبطية إعلاف بوزن 4650 كيلوجرام وعند اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام الكمية بالمدفن الصحي بعرب العليقات اكتشفت اللجنة استبدال الأعلاف الفاسدة بكميات كبيرة من الرمال بدلا من الأعلاف التالفة.
وقال طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة، إن الأجهزة المعنية بمديرية الزراعة بالشرقية والمركز الإقليمي للأغذية قد تمكنت من التحفظ على قرابة 5 أطنان أعلاف مستوردة من فرنسا بإحدى الشركات بمحافظة الشرقية لعدم صلاحيتها ، حيث جرى سحب عينة وتشميع الشحنة بالشمع الأحمر.
 وتبين من نتائج التحليل أنها غير مطابقة ، وعليه قامت الشركة بتقديم طلب لإعدام الشحنة، وجرى تحديد ميعاد إعدام الشحنة بالتنسيق بين مجلس مدينة الخانكة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.
 وخلال اتخاذ إجراءات الدفن الصحي وفض الشمع تمهيدا للدفن الصحي تبين للجنة عند فتح العبوات وهي عبارة عن جرادل بلاستكية بأنها معباة بالرمال، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بمركز شرطة الخانكة.

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