ميكانيكي يقتل ربة منزل أثناء سرقته جاموسة بالقليوبية

24 سبتمبر 2018 - 04:05 ص

قرر رئيس نيابة الخانكة حبس ميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل ربة منزل أثناء شروعه في سرقة جاموسة.

وتعود الواقعة عندما تلقي اللواء رضا طبلية مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي يفيد وقوع مشاجرة ومتوفاة في عزبة الأبيض، دائرة مركز الخانكة.

وتبين أن المشاجرة بين طرف أول "نورا ع" 22 عامًا، ربة منزل، مصابة وتوفيت في الحال متأثرة بإصابتها وأشقائها "إيمان" 38 عاما، ربة منزل، و"رمضان" 32 عاما، عامل، و"عبد الرازق" 41 عاما، مقاول و"حسن" 42 عاما، عامل، و"مصطفى ف" 33 عاما، سائق توك توك، وطرف ثان "نعمان ع" ميكانيكي، مصاب، السابق اتهامه في قضيتي مخدرات وزوجته "هدى ع" 35 عاما، ربة منزل.

وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة أثناء قيام الطرف الثاني بالشروع في سرقة جاموسة خاصة بالطرف الأول شاهدتهما الأولى والثانية من الطرف الأول وحدثت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهمون بالاعتداء على الأولى بالضرب وإحداث إصابتها بسلاح أبيض الذي أدى إلى وفاتها في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.