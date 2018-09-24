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عامل ذبح شقيقه بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

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أمر رئيس نيابة طوخ بحبس فلاح 4 أيام على ذمة التحقيق لذبحه شقيقه.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ من الأهالي بوجود مشاجرة ومصاب بناحية ميت كنانة دائرة المركز، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "فرج. ع. ح " 38 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي بشريان الرقبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي لا يمكن استجوابه.

وطرف ثان "وائل. ع. ح" 35 سنة، فلاح ومقيم ميت كنانة – دائرة مركز طوخ "شقيق الأول ومهتز نفسيًا" بسبب وجود خلافات عائلية بينهما فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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