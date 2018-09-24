طعن بائع متجول فى مشاجرة بالقليوبية

24 سبتمبر 2018 - 04:21 ص

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية من ضبط 3 أشخاص قاموا بالتعدي علي بائع متجول وطعنه بسكين أبيض في مشاجرة بينهم، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قد تبلغ لمركز شرطة طوخ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية منصورة نامول دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "حسن. م. ا" سن 27 بائع متجول ومقيم منصورة نامول – دائرة مركز طوخ، مصاب بجرح نافذ بالبطن، وتم نقله لمستشفي بنها الجامعي، وطرف ثاني "فؤاد. م. ن" سن 30 فلاح، و"عماد. م. ن" سن 18 فلاح، و"محمد. ص. م" سن 25 فلاح، وجميعهم مقيمون كفر الحصافة – دائرة مركز طوخ.

وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلافات سابقه، قام علي أثرها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الثاني انه محدث إصابة الأول، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارًا بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.