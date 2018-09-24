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ضبط 200 قاروصة سجائر صيني "مسرطنة" بالقليوبية

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط كمية كبيرة من السجائر "المسرطنة" داخل سوبر ماركت في شبرا الخيمة.

كانت معلومات قد وردت لإدارة شرطة التموين أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو "م.ا.ي"، ومقيم بدائرة أول شبرا الخيمة، صاحب سوبر ماركت "مالك" الكائن بناحية دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لحيازته وعرضه للبيع سجائر صيني مجهولة المصدر وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد بشرعية حيازتها أو مصدرها أو سداد الرسوم الجمركية ومضرة بالصحة العامة للمواطنين "مسرطنة" وبيعها لجمهور بهدف تحقيق أرباح طائلة بطريق غير مشروعة دون النظر لصحة المواطنين مخالفًا للقوانين.

وعليه قامت حمله تموينية استهدفت محل التحريات حيث تم ضبط المتهم والمضبوطات الآتية 200 قاروصة سجائر bn صيني مجهولة المصدر، وبمواجهته وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير محضر وعرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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