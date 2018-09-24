ضبط 1500 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة بشبرا الخيمة

24 سبتمبر 2018 - 04:57 ص

تمكن ضباط مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 1500 صاروخ ألعاب نارية داخل بمكتبة بشبرا الخيمة، جرى التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات مفادها قيام المدعو "م. ر. س" 28 سنة، الكائن بناحية دائرة قسم أول شبرا الخيمة ومقيم بمنشية عبد المنعم رياض أول شبرا، وذلك لحيازته وعرضه للبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.

وعليه تم استهداف المحل خاصته حيث تم ضبط 1500 صاروخ أحجام مختلفة، تم التحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.