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ضبط نصف كيلو "هيروين" بحوزة عاطلين بالقليوبية

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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من الهيروين المخدر، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ عرض المتهمين علي النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث المخدرات بالمديرية يفيد بضبط كل من المدعو "أحمد. س. م" 33 سنة - عاطل ومقيم عزبة العمدة - دائرة قسم أول شبرا الخيمة السابق اتهامه في القضية رقم 2599 لسنة 2005 م جنايات قسم الخصوص، مخدرات، بشارع 15 مايو بجوار كريستال عصفور – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرامًا، و23 قرصًا مخدرًا، و4 طلقة خرطوش عيار 12 ومبلغ مالي 1020 جنيهًا وهاتف محمول، و"جمعة. ك. غ" 56 سنة - عاطل ومقيم مسطرد - دائرة قسم ثان شبرا  الخيمة، السابق اتهامه في 5 قضايا "سلاح – سرقة – مخدرات"، آخرهم القضية رقم 24221 لسنة 2017 م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة – مخدرات بالقرب من موقف الزهور - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام ومبلغ مالي 460 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

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