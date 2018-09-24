عفاف شعيب: صفوت الشريف أجبرني فعل هذه الأمور

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة عفاف شعيب عن إجبارها على المشاركة في مسلسل "رأفت الهجان" خلافًا لرغبتها .
وقالت "عفاف" في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "رفضت الدور بسبب صغر حجمه وحينها عرض علي مسلسل الشهد والدموع وبالتالي أصريت على رفضي الشديد لدوري في رأفت الهجان وأبلغت المخرج يحيى العلمي بذلم" .
وأضافت: "في نفس اليوم وأثناء خروجى من المنزل تلقيت اتصال هاتفى من وزير الإعلام أنذاك صفوت الشريف وقال لى: يعنى إيه مش هتشتغلى في مسلسل رأفت الهجان، هتعملى الدور يعني هتعمليه وقفل السكة في وجهى".
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