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عفاف شعيب: صفوت الشريف أجبرني فعل هذه الأمور

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عفاف شعيب
عفاف شعيب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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صفوت الشريف

عفاف شعيب

كشفت الفنانة عفاف شعيب عن إجبارها على المشاركة في مسلسل "رأفت الهجان" خلافًا لرغبتها .

وقالت "عفاف" في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "رفضت الدور بسبب صغر حجمه وحينها عرض علي مسلسل الشهد والدموع وبالتالي أصريت على رفضي الشديد لدوري في رأفت الهجان وأبلغت المخرج يحيى العلمي بذلم" .

وأضافت: "في نفس اليوم وأثناء خروجى من المنزل تلقيت اتصال هاتفى من وزير الإعلام أنذاك صفوت الشريف وقال لى: يعنى إيه مش هتشتغلى في مسلسل رأفت الهجان، هتعملى الدور يعني هتعمليه وقفل السكة في وجهى".

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