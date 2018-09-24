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مفاجأة يفجرها رونالدو عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب بالعالم

الرياضة

رونالدو و صلاح
رونالدو و صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رونالدو

محمد صلاح

أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية أن أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو قرر عدم حضور حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في العالم ، مؤكدة أن هذا يعني عدم فوزه بالجائزة مما يرفع فرص نجمنا المصري محمد صلاح و نظيره لوكا مودريتش في الفوز بالجائزة .

ويبدو غياب رونالدو إشارة واضحة على وجهة الجائزة المتوقعة بالنظر إلى سابقة مماثلة وقعت قبل أسابيع قليلة.

وأوضحت الصحيفة أن نجم يوفنتوس الحالي، وريال مدريد السابق، اعتذر عن حضور الحفل لسبب غير مقنع هو خوضه التدريبات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، استعدادا لمباراة يوم الأربعاء في الدوري الإيطالي، أمام بولونيا، ضمن الجولة السادسة.

ويبدو المبرر واهيا بالنظر إلى حرص صاروخ ماديرا على حضور حفلات الجوائز المماثلة مهما كانت ارتباطاته الأخرى، علما بأن الحفل سيجري في إنجلترا، وهي لا تبتعد كثيرا عن تورينو الإيطالية بالطائرة. 

وينافس رونالدو على الجائزة المرموقة كلا من النجم الكرواتي لوكا مودريتش رمانة ميزان ريال مدريد، والنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول.

وكان رونالدو قد اعتذر أيضا عن حضور حفل جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" علما أنه كان مرشحا مع صلاح ومودريتش للفوز فيها.

ووقتها أشارت صحف عدة أن رونالدو كان يعلم بأنه لن ينال جائزة أفضل لاعب أوروبي، ولهذا السبب قرر عدم المشاركة في الحفل الذي أقيم في موناكو أواخر أغسطس الماضي.

ولطالما اتهم رونالدو بالمبالغة في التركيز على شخصه وإنجازاته، وهو ما عكسته تصريحات عدة له رأى مشجعو الفرق المنافسة أنها تحتوي قدرا من الاستفزاز.

وحاز رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العامين الأخيرين (5 مرات إجمالا)، فيما فاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب أوروبي هذا الموسم التي منحها لها اليويفا قبل أسابيع.

ويتوقع كثيرون فوز مودريتش، الذي قاد كرواتيا لمركز الوصافة بكأس العالم بجائزة أفضل لاعب هذه  المرة بعد موسم استثنائي ليكسر احتكار الكبيرين رونالدو وميسي اللذين تقاسما الفوز بها خلال الأعوام العشرة الأخيرة.


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