» لن تحفظ بعد اليوم .. جهاز جديد يمكنه تحميل المعلومات لرأسك

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أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فيلم ماتريكس

توصل علماء إلى جهاز جديد قد يُحدث ثورة في العالم ، حيث يستطيع هذا الجهاز أن يحاكي فيلم "ماتريكس" الذي كان يحكي قصة رجل يتم تحميل المعلومات على رأسه مباشرة دون أن يتعلمها .

ويعتقد الباحثون أن الجهاز الجديد يمكن أن يكون بمثابة الخطوات الأولى في تطوير البرمجيات المتقدمة، التي ستجعل التعلم الفوري على طريقة "ماتريكس" حقيقة واقعية، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويرى العلماء أن الشخص يمكنه تعلم رياضة "الكونغ فو" في ثوان بعد أن يتم تحميل ملف اللعبة مباشرة إلى دماغه، على غرار ما حدث في فيلم هوليوود لبطله "نيو" الذي يؤديه الممثل كيانو ريفز.

وذكر العلماء، في الدراسة التي نشرتها دورية فرونتيرز في علم الأعصاب البشرية، أنهم درسوا الإشارات الكهربائية في الدماغ وكيفية تغذية البيانات إلى المخ البشري.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص، الذين تلقوا تحفيزا للمخ استطاعوا تحسين قدراتهم على القيادة وتعلموا المهمة بنسبة 33 بالمئة أفضل من الذين لم يخضعوا لجلسة العلاج.

وفي تجربة أخرى، قام الباحثون بتحليل الإشارات الصادرة من دماغ أحد الطيارين بعد تغذيتها بمعلومات عن طريق خوذات رأس كهربائية، ليرتفع أداء الطيارين المبتدئين بعد التجربة، ويظهروا تقدما واضحا في قدراتهم على قيادة جهاز محاكاة الطيران.

ويرى العلماء أن هذه النتائج تفتح بابا جديدا في مستقبل التعليم والتعلم.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الباحثين، ماثيو فيليبس، أن "النظام الجديد هو الأول من نوعه، وهو جهاز تحفيز دماغي"، مضيفا: "أعلم أن الأمر يبدو خيالا علميا، لكنه مبني على قواعد علمية".

وتابع: "عند تعلم الإنسان شيئا جديدا يتغير دماغه، وهو ما يسمى بالمرونة العصبية، وتتركز وظيفة الذاكرة والكلام في جزء معين من الدماغ لا يتعدى حجمه إصبع الخنصر، وما يفعله نظامنا الجديد هو رصد هذه التغيرات وتخزينها وإعادة توجيهها"

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