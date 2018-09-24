ونصح الفريق الذي انتصر في مباراته الأخيرة بهدفين لواحد، من ضاع منه طقم الأسنان بأن يأتي إلى إدارة النادي كي يقوم باستلامه.

وقال معلقون ساخرون على الحادثة إن فرحة الفريق الأخيرة وصلت إلى حد خروج طاقم الأسنان من فم أحد المتحمسين، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأثنى آخرون على سلوك النادي واعتبروه بمثابة عرفان تجاه المشجع، فعوض إلقاء الطاقم في القمامة أبدى القائمون على الملعب حرصا على أشياء الغير.

ولم يتوصل النادي بعد إلى هوية صاحب الطاقم، لكن صاحب الأسنان سيكون محظوظا إذا اكتشف طاقمه المفقود على تويتر، بعدما نال تفاعلا واسعا في منصة التواصل الاجتماعي.

وتقدم أكرينغتون ستانلي إلى المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وخسارة واحدة من مبارياته التسعة الأولى.