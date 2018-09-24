ضبط طن لحوم مجهولة المصدر بالغردقة

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تمكن ضباط  قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشى الطب البيطري ومفتشى الأغذية من ضبط السيارة رقم (أ ل ب 8491) قيادة المدعو  مينا محروس بديع سند 25 سائق سنة، مقيم أبو يوسف القديم، الدخيلة، الإسكندرية لحيازته ونقلة كمية وقدرها 1.170 طن تقريبًا لحوم وكبده ودواجن ومصنعاتها وأرانب مذبوحة خارج المجازر المرخصة ومجهولة المصدر تم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9063 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

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