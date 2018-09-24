وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي نشرها اليوتيوبر المدعو "ريفكا" لجماهير شبابية غفيرة جاءت من مختلف الولايات الجزائرية، بعدما لبوا دعوته في الساعة والمكان الذي حدده.

وتدخلت الأجهزة الأمنية الجزائرية أثناء التجمع الجماهيري الذي حضره 10 الاف شخص، لتفريق الجموع، قبل أن تقتاد الشاب إلى التحقيق.

وبعد إطلاق سراحه شكر الشاب ريفكا جميع من حضروا وقال إنه لم يتوقع حضور هذا العدد الكبير، مضيفا أنه ليس فرحا بعيد ميلاده، لأن بعض الشبان جاؤا من أجل معاكسة الفتيات والقيام بسرقات واعتداءات مما تسبب ببعض الجرحى.

وأشار الشاب الجزائري إلى أن الشرطة فرقت التجمع لدواع أمنية، ووعدته بتنظيم حفل عيد ميلاد خلال أسبوع، لكن بعد توفير الأمن له.

يذكر أن الشاب ريفكا يشتهر بنشر مقاطع فيديو فكاهية، ويتابعه عدد كبير من المتابعين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.