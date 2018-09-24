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أسينسيو يكشف مفاجأة عن هدفه المثير للجدل

الرياضة

أسينسيو
أسينسيو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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اسينسيو

أكد ماركو أسينسيو سعادته بالهدف المثير للجدل الذي أحرزه في مرمى إسبانيول ، مؤكدًا أنه مع تقنية الفار التي تحقق العدالة في الملاعب .

وأثار هدف أسينسيو الجدل بشأن ما إذا جاء من تسلل، قبل أن تحسم تقنية التحكيم بالفيديو "الفار" الأمر، ويحتسب الحكم الهدف، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الأحد.

وقال أسينسيو: "كنت أعرف أن هدفي صحيح، وقد أخبرت الحكم بذلك، وفي النهاية حسم الأمر بالفيديو، وأنا مع هذه التقنية التي تحقق العدالة في الملاعب".

وتمكن ريال مدريد من الفوز على إسبانيول بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض "سانتياغو برنابيو"، في الجولة الخامسة ليتصدر الترتيب مؤقتا قبل مباراة برشلونة أمام جيرونا، الأحد.


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