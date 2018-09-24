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بريطانيا تشكل "جيشا إلكترونيا" لتأديب روسيا

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بريطانيا
بريطانيا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشفت وسائل إعلام أن بريطانيا بصدد تشكيل جيش إلكتروني قوامه 2000 شخص من أجل شن الهجمات الإلكترونية وصدها وبالذات من روسيا .

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية (خاصة)، اليوم الجمعة، أنّ القوة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريبا، وتمثل زيادة بواقع أربعة أضعاف مجموعة أخرى ينصب تركيزها على عمليات الهجوم الإلكتروني.

وأشارت إلى أن تلك الخطة المقدمة من وزارة الدفاع "تأتي وسط تزايد التهديد الإلكتروني من روسيا وبعد استخدام بريطانيا الأسلحة السيبرانية (الافتراضية) لأول مرة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

ونقلت الشبكة عن الجنرال ريتشارد بارونز، القائد السابق لقيادة القوات المشتركة البريطانية، إنّ تعزيز قدرة البلاد على شن هجمات إلكترونية "أمر بالغ الأهمية".

وأضاف أن بريطانيا "ستعتمد على تقنيات إلكترونية هجومية تقوم بتوفير وسائل جديدة لردع ومعاقبة الدول التي ترغب في إلحاق الضرر بها".
ومن المقرر أن تحصل القوة، التي ستضم مسؤولين من هيئة الاتصالات الحكومية وعسكريين ومتعاقدين، على تمويل يزيد عن 250 مليون جنيه إسترليني، وفق المصدر ذاته.


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