طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 33 درجة

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هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الإثنين 24 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة  جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين  بالقاهرة العظمى 33  والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 والصغرى 24، وقنا العظمى 38 والصغرى 24، وأسوان العظمى 40  والصغرى 26 درجة.


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