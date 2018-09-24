أمريكا تهدد الصين بهذا الشيء في الحرب التجارية

24 سبتمبر 2018 - 09:33 ص

تتجه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين نحو المزيد من التعقيد، مع تصعيد واشنطن لهجتها في تحد واضح لبكين.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أكد أمس الأحد، أن بلاده "ستربح" الحرب التجارية مع الصين، معتبرا أن الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات، محملاً بكين مسئولية النزاع بين البلدين، الذي يستخدم فيه سلاح الرسوم الجمركية، بحسب تصريحاته لبرنامج "فوكس نيوز صاندي" التليفزيوني.

وقال بومبيو: إذا أردنا أن نسمي هذا حربا تجارية، فنحن عاقدو العزم على ربحها ، مطالبًا الصين أن تتصرف كما ينبغي لها كقوة كبرى عالمية، وأن تُظهر شفافية وتحترم دولة القانون.

وأضاف: "يجب ألا تُسرق الملكية الفكرية، ويجب احترام المبادئ الأساسية للتجارة عبر العالم، والمساواة والمعاملة بالمثل، لافتا إلي أن هذا ما قاله الرئيس (دونالد) ترامب لنظيره (شي جينبينغ) الذي يقدره كثيرًا، وهذا ما يطلبه الأمريكيون وما يستحقه العمال الأمريكيون.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت فرض رسوم جمركية جديدة ابتداء من اليوم الإثنين بقيمة 10 بالمئة على 200 مليار دولار من الواردات الصينية.

وردت الصين بإعلان رسوم جمركية جديدة على 60 مليار دولار من السلع الأمريكية.