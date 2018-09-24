  • الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:32 م
بحث متقدم
محمد صلاح

صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لهذا العام

افضل لاعب

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في العالم

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 11 برصاص الاحتلال في غزة

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

«السيسي» الرئيس العربى الوحيد بقائمة لقاءات«ترامب»

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

«الداخلية»: الإفراج عن 495 مسجونًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في العالم

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

القوات المسلحة درع الوطن وسيفه فى مواجهة «الإرهاب»

أرشيفية

روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

البابا تواضروس

مصر تغيرت للأفضل منذ 5 سنوات

شاهد.. فضل شاكر يطلق أولى أغنياته بعد 6 سنوات من الاعتزال

الصفحة الأخيرة

فضل شاكر
فضل شاكر

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

عملية غير مسبوقة لتركيا في العمق السوري

#

وفاة مؤسس جماعة حقاني المتشددة في أفغانستان

#

3 فتيات يقتلن والدهن لاعتدائه عليهن جنسيًا

#

تضع 6 توائم بعد محاولات دامت 10 سنوات

الفن

أغانى

العودة

شاكر

فضل

أطلق المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة، هي الأولى له بشكل رسمي بعد عودته من الاعتزال الذي دام نحو ست سنوات.

وحملت أغنية فضل شاكر الجديدة عنوان “بديت أطيب”، في إشارة إلى عودته إلى حياته السابقة، بعد الأحداث المثيرة التي مرت بها مسيرته.

ويقول في أغنيته الجديدة: “بديت أتعَافى من جرحك بديت أطِيب.. بدا ظنْ الأمَاني في جُروحي يخِيب”.

وأضاف: “كَتبت المَاضي في صفحة وطوِيت.. الباقِي بالنسيَان تألم أمسْ من جرحُه وبكره ودع الي كَان أنا ماودي أعلمكْ بدِيت أنسَى حرُوف اسمك”.

وكان قد شغل فضل شاكر الرأي العام قبل أيام بكلمتين أطلقهما عبر حسابه الرسمي على تويتر، نظراً لعدم توضيح دلالات ما غرّد به. حيث إكتفى فضل شاكر بنشر تغريدة تتضمّن كلمتين فقط قائلاً “بديت أطيب”.

وفي يوليو الماضي، نشر محمد، نجل فضل شاكر، وهو مطرب أيضا، اللائحة الرسمية لبراءة والده من عدة تهم، هي “تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأعمال إرهابية، وسلب أموال الناس”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “وللتذكير، فإنَّ والدي نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا ومن التورط بقتال الجيش اللبناني”.

وكان شاكر يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء، ويصبح من مناصري الشيخ اللبناني أحمد الأسير، ويبتعد تدريجيا عن الفن والحفلات الصاخبة. 

شاهد الفيديو.. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ديشامب» أفضل مدرب في العالم
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة أفضل هدف
» «ترامب»: قمة ثانية محتملة مع زعيم كوريا الشمالية قريبًا
» «كورتوا» أفضل حارس في العالم
» البحرية الليبية تنقذ 235 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين
» انتحار ربة منزل وابنتها بسبب الخلافات الزوجية
» سقوط أمطار يوم الأربعاء
» مدير أعمال «جميل راتب» يفجر مفاجأة عن ثروته
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني
» روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها