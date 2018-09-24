» عامل يتسبب في وفاة شخص بعد "كهربة الكولدير"

24 سبتمبر 2018 - 09:42 ص

ألقت قوات الشرطة القبض على عامل مسجد بمنطقة الكوبري الجديد في المطرية لتورطه في توصيل سلك كهربائي إلى كولدير للانتقام من لص اعتاد سرقة الكوباية الخاصة بالمبرد.

وكان العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على عامل متوفى أمام مسجد بأحد الشوارع دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو معاذ جمال علي، 22 سنة، يعمل في سايبر للإنترنت، ومقيم بشارع رمضان عزبة معروف دائرة القسم، يرتدي ملابسه كاملة وبحوزته جميع متعلقاته الشخصية، وبالكشف الطبي المبدئي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أنه صعق بالكهرباء ما أدى إلى وفاته.

وكشفت التحريات أن الصعق الكهربي ناتج من كولدير المياه أمام المسجد محل العثور على الجثة، وتبين أن وراء توصيل كهرباء بأكواب المياه المعلقة بالكولدير عامل المسجد ويدعى حسين أحمد عبد العليم، 55 سنة، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب سرقة الكوبايات الخاصة بالكولدير باستمرار على يد لص مجهول، وأنه فعل ذلك بغرض الانتقام من اللص.