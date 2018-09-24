أديب: "لو عندي بنت هجوزها لواحد كسيب مش متعلم"

24 سبتمبر 2018 - 09:44 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الأهالي يفضلون الآن الشاب الغني أكثر من المتعلم لخطبة الفتيات، لافتًا إلي أن المال أصبح مهمًا جدًا في المجتمعات الحديثة.

وقال "أديب" من خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، المجتمع النهاردة بيحترم القرش واللي معاه قرش يساوي قرش، هو إحنا عندنا تعليم في مصر.

وأضاف أديب: "إنه لو كان لديه "بنت سيزوجها من شاب كسيب، معقبًا: "أنا لو كان عندي بنت كنت جوزتها لواحد كسيب مش متعلم".

شاهد الفيديو..