» بالصور.. فنانة شهيرة تعقد قرانها بدون "عريس"

24 سبتمبر 2018 - 09:44 ص

نشرت الفنانة ناهد السباعى، صورًا من عقد قرانها، برفقة والدتها وبعض الأصدقاء، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الأمر الذى أثار الجدل بين متابعيها، متسائلين: "هل عادت لزوجها مرة أخرى، أم أنها تتجاهله بتلك الطريقة".

وعقدت "السباعى" قرانها 31 أغسطس الماضى، بمسجد محمد على فى القلعة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين، إلا أنها قررت إلغاء حفل زفافها قبل إتمامه بيوم، والذى كان من المقرر إقامته بالعين السخنة، بعد أخبار عن نشوب خلافات بينهما أدت للانفصال، ولم تُعقب "السباعي" على الأمر حينها.