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ابنة رئيس أمريكى تكشف عن تعرضها لعملية اغتصاب

عرب وعالم

نجلة رئيس أمريكي تكشف عن تعرضها لعملية اغتصاب
نجلة رئيس أمريكي تكشف عن تعرضها لعملية اغتصاب

عبد القادر وحيد ووكالات

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كشفت باتي ديفيز، 65 عامًا،  ابنة الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان، عن تعرضها لعملية اغتصاب قبل أربعة عقود.

وقالت باتي إن مدير مكتب كان يعمل في مجال الموسيقى اعتدى عليها جنسيًا في مكتبه آنذاك، ولم تكشف باتي عن اسم المتهم بالاعتداء، بحسب واشنطن بوست.

وأضافت أنه على مدار عقود، لم أخبر أحدًا بذلك، لا أصدقاء ولا شريكي ولا معالجي النفسيين ولا حتى زوجي عندما تزوجت بعد ذلك بأعوام، لافتة إلى أنها شعرت بأنها وحيدة  وكنت أشعر بالخجل كما كنت أشعر بالاشمئزاز من نفسي.

وأوضحت أنها لذلك لم تتعجب من أن كريستين بلاسي فورد، التي اتهمت مرشحًا لعضوية المحكمة العليا بمحاولة اغتصابها قبل أكثر من 30 عامًا، التزمت الصمت طوال هذه المدة.

كما أعربت عن تفهمها لماذا لم تتمكن فورد من الكشف عن تفاصيل الاعتداء المحتمل عليها، مشيرة إلى أن الذاكرة تخفي أمورًا بعينها في الأحداث المؤلمة.

يذكر أن فورد كانت قد اتهمت القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، بالاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها عقب حفل مدرسي عندما كانا في سن المراهقة.

وشكك ترامب في مصداقية فورد وأبدى عدم تفهمه لأنها لم تبلغ على الفور عن الواقعة "طالما أنها كانت بمثل هذا السوء الذي تحدثت عنه".

وأضاف ترامب: "ليس لدي أدنى شك في أنه لو كان الهجوم على الباحثة فورد سيئا كما تقول إلى هذا الحد، لكان قد تم على الفور توجيه اتهامات لدى السلطات المحلية لإنفاذ القانون سواء من قبلها أو من قبل والديها المحبين لها".

كما طالبها  بتقديم تلك الوثائق بحيث نستطيع معرفة التاريخ والوقت والمكان.

وقد أثار هذا التشكيك احتجاجات عنيفة، وأطلق وسم على تويتر باسم "لماذا لم أبلغ؟".

كما تضامن عشرات الآلاف من النساء والرجال مع فورد وتحدثوا على "تويتر" عن تجاربهم الشخصية في التعرض لانتهاكات موضحين السبب وراء عدم تقديمهم بلاغات في مثل هذه الأمور.

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