  • الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:26 ص
بحث متقدم
استبدال أعلاف فاسدة بالرمال لبيعها في الأسواق

استبدال أعلاف فاسدة بالرمال لبيعها في الأسواق

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "لو عندي بنت هجوزها لواحد كسيب مش متعلم"

المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه

المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه

نجلة رئيس أمريكي تكشف عن تعرضها لعملية اغتصاب

نجلة رئيس أمريكي تكشف عن تعرضها لعملية اغتصاب

أمريكا تهدد الصين بهذا الشيء في الحرب التجارية

أمريكا تهدد الصين بهذا الشيء في الحرب التجارية

الدولار

تعرف علي أسعار الدولار

بشار الأسد

أرشيف به مليون وثيقة تدين "الأسد" .. وصاحبته بريطانية

أول إذاعة للمطلقات بمصر

إنشاء أول إذاعة للمطلقات بمصر .. وهذه قصتها

أرشيفية

شاهد .. أوضح فيديو يرصد إسقاط الطائرة الروسية

التوأمتان

قصة "مشينة" عن الطيار والتوأمتين تفسر اختفاء الطائرة الماليزية

على تويتر

هيفاء وهبى تتسبب فى انفصال حبيبين

الصفحة الأخيرة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا مجزرة الحوامدية

#

مصرع أم وأبنائها فى انهيار عقار بالشرابية

#

كارثة مصرية مفزعة اسمها نقص أكياس الدم (2)

#

تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف

من

ضبط

عاطل

بالقليوبية

مخدر.

في حادثة مضحكة، نشر شاب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه بحاجة لمساعدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لأن حبيبته حظرته بسبب أغانيها.

وقال الشاب الذي يدعى أسامة نهايلي في التغريدة: “أنا بحاجة إلى مساعدة هيفا وهبي لأن حبيبتي حظرتني (block ) بسبب أغانيها! ماذا يجب أن أفعل الآن”، مضيفًا باللهجة العامية: “أنو ضروري تقوي هيفا البنات علينا”، فيما نشر نص من محاورته مع حبيبته على “الواتس آب”.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد قالت تعليقا على صورة غلاف ألبومها الجديد “حوا”، والّذي يتضمّن 15 أغنية بلهجات تتنوّع بين اللبنانيّة والمصريّة على “إنستجرام”: “آدم اقترب قليلاً لكي أُخبرك أن حوّاء ما هي إلا ألذ البلاء”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» فتاة تقتل والديها وتتهم مجموعة مسلحة بالواقعة
» بالصور.. إعلان "مقلوب" أعلى كوبرى أكتوبر يثير السخرية
» هيفاء وهبى تتسبب فى انفصال حبيبين
» عامل يتسبب في وفاة شخص بعد "كهربة الكولدير"
» بالصور.. فنانة شهيرة تعقد قرانها بدون "عريس"
» بريطانيا تشكل "جيشا إلكترونيا" لتأديب روسيا
» محاولة تفجير مسجد في العاصمة السويدية
» صحيفة فرنسية: نحن في الأيام الـ40 الأخيرة لترامب
» جزائري ينظم أغرب عيد ميلاد في التاريخ
» رئيس ريال مدريد يكشف خبرًا مفرحًا عن زيدان و كريستيانو
» "الفراولة الملغومة" تثير الرعب في العالم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها