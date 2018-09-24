انفجار أنبوبة غاز فى مدرسة بالغربية

24 سبتمبر 2018 - 09:52 ص

انفجرت أسطوانة غاز داخل مدرسة بمحافظة الغربية فجر اليوم ما أسفر عن حدوث كسور في جدار الغرفة وتهشم زجاج الفصول، وسرعان ما توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع الانفجار وتمت السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بانفجار أسطوانة غاز في بوفيه مدرسة ميت ميمون، انتقل مأمور المركز واللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، وقوات الحماية المدنية، وتم إخماد النيران، وبإجراء المعاينة بعد الحادث، تبين حدوث تلفيات بزجاج المبنى وكسر في جدار غرفة البوفيه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.