بالفيديو.. محافظ الشرقية: "مش هتعدى على خير"

إيمان هاني
كشف ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سبب إقالته لمدير مدرسة في أيام العام الدراسي الجديد، قائلاً: "وقفت مدير إدارة عن العمل ومدير مدرسة وإحالته للتحقيق".
وأضف "غراب" " في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين: "نزلت أتابع بنفسي ولقيت مدارس مش جاهزة، رغم التقارير التي وصلتني بجاهزيتها، ولذا أصدرت قرارات عقابية على المسئولين".
تابع محافظ الشرقية: "الأمور مش ماشية صح في المحافظة، والتقارير التي وصلتني فيها عدم أمانة، ومش هتعدي على خير".
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