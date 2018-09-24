بالفيديو.. محافظ الشرقية: "مش هتعدى على خير"

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كشف ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سبب إقالته لمدير مدرسة في أيام العام الدراسي الجديد، قائلاً: "وقفت مدير إدارة عن العمل ومدير مدرسة وإحالته للتحقيق".

وأضف "غراب" " في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين: "نزلت أتابع بنفسي ولقيت مدارس مش جاهزة، رغم التقارير التي وصلتني بجاهزيتها، ولذا أصدرت قرارات عقابية على المسئولين".

تابع محافظ الشرقية: "الأمور مش ماشية صح في المحافظة، والتقارير التي وصلتني فيها عدم أمانة، ومش هتعدي على خير".

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