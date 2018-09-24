المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه

24 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين ، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة ، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه.

وقال المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 1.75 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.25 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وكانت أدوات الدين المصرية تشهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، لا سيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.