قرار سار من وزيرة الصحة لعمال المقاولات

24 سبتمبر 2018 - 10:26 ص

صدقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على القرار رقم 480 لسنة 2018 بالتأمين الصحي على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات.

وقالت "زايد" في قرارها: تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن وزارة التضامن تتولى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة على أن يقوم صندوق التأمين الاجتماعي بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتوزيع الجغرافي لهذه العمالة ليتم التوزيع على أماكن تقدين الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة.

وكانت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي عرضت مذكرة على وزيرة الصحة جاء فيها : أنها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحي والتأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشييد والبناء تواصلت مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء نرجو الموافقة على إصدار قرار بشمول التأمين الصحي كل من عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات.