شاهد.. قبائل الجن تقدم العزاء فى مقتل الحسين

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قبائل الجن تقدم العزاء في مقتل الحسين
قبائل الجن تقدم العزاء في مقتل الحسين

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يقوم الشيعة في يوم عاشوراء بعمل جملة من الطقوس الغريبة التي لا تمت بصلة إلى الواقع ولا إلى حقيقة الحدث عن مقتل الإمام الشهيد "الحسين بن علي".

وانتشر مقطع فيديو علي منصات التواصل الاجتماعي يظهر وفود أفراد من قبائل الجن، بحسب مزاعم الشيعة، إلي كربلاء لتقديم العزاء في مقتل الحسين، والذي لاقي سخرية كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أقيم في مدينة بيجار في كردستان، مراسم غريبة أيضًا، حيث لطخ الشيعة في المدينة رءوسهم  بالوحل.

ولم يكتفِ المحتفلون بهذا بل سنوا العقوبات على من يخالف تلك الشعائر في إحياء الذكرى بتوعدهم بالندم وميتة السوء.

الفيديو:

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