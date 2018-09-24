بالفيديو.. أديب: هذا الوزير هيمشى كمان شهرين

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تعليق صادم من "أديب" بشأن زيادة مرتبات الوزراء

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على مجهود أولياء الأمور في نقل أبنائهم إلى المدرسة يوميًا، قائلاً: "معجزة إن المصريين ينقلون 22 مليون طالب للمدرسة يوميًا".

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي  مصر"، أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي دخل تحدي تحسين المنظومة في الفترة الحالية فقط، لكن عشان نشوف تطوير حقيقي محتاجين 10 سنين، حتى يتحول التعليم لمتعة وليس مأساة.

وتابع أديب: "وزير التعليم طارق شوقي يا هيعدي بالتعليم في مصر من خلال المنظومة الجديدة، يا هيمشي كمان شهرين".

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