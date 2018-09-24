شوقى: توزيع 700 ألف تابلت على المدارس أكتوبر المقبل

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وكالات - حنان حمدتو

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الانتهاء من إمداد المدارس بشبكات الألياف الضوئية والشاشات والتابلت نهاية أكتوبر، مشيرًا إلى أن أعداد أجهزة التابلت ستصل لـ700 ألف.

وأضاف وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد أمس أنَّ التقارير إيجابية في اليوم الأول والتي فاقت التوقعات.

وتابع: "نتابع وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس في ميعادها، حيث ستصل إلى جميع المدارس الابتدائية يوم الخميس بحد أقصى”، لافتا إلى أن نسبة وصول الكتب إلى المدارس الإعدادية والثانوية وصلت إلى 95%".

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