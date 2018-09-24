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اختراق حساب فنانة مشهورة ونشر صور فاضحة لها

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الفنانة بيلا ثورن
الفنانة بيلا ثورن

وكالات- الدويني فولي

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تعرض حساب الفنانة الأمريكية بيلا ثورن، على إنستجرام للاختراق وتم نشر صورها الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها بيلا بوضعيات جنسية مخلة للآداب "حسب القدس العربي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها نجمة إلى قرصنة حسابها فقد حصل مرة أن تم تسريب صور عارية لـ101 نجمة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2014، بعد اختراق الـ iCloud الخاص بهم منهم جينيفر لورانس، ريهانا، ليا ميشيل، أوبري بلازا، كانديس سناويبويل، هيلاري داف، كيم كاردشيان، سيلينا جوميز.

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