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صورة نادرة لعميد الأدب العربى مع " كاريوكا"

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صورة نادرة لعميد الأدب العربي مع " كاريوكا"
صورة نادرة لعميد الأدب العربي مع " كاريوكا"

عبد القادر وحيد

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تحية كاريوكا

صورة نادرة

عميد الأدب العربي

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة نادرة لعميد الأدب العربي "طه حسين"  في حفل مع الفنانة تحية كاريوكا، والفنانة كاميليا.

وانهالت موجة من الانتقادات على الصورة كان أكثرها سخرية: "الصوره دي  لو كانت  اتنشرت في  زمن  ده كان  كتبوا عليها  فضيحة  عميد الأدب العربي مع راقصة  شهيرة"..

وعلق حساب نهلة مصطفى: "كاميليا القمر اللى أنيس منصور لما رفضت تعمل معاه حديث صورها وهى محروقة وواقعه من الطيارة ونشرها فى أخبار اليوم انتقامًا منها".

بينما رد حساب حنان: "كلام ده ملوش أساس ومش هو اللي صور الصور  وأنيس اللي كان مفروض يركب الطيارة مش هي بالمناسبة"


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