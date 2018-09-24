رفع حد الإعفاء الضريبى لـ24 ألف جنيه

24 سبتمبر 2018 - 11:13 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القانون الحالي للضريبة على المباني يتضمن العديد من المزايا من أهمها رفع قيمة الإعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيهًا للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات في القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه.

وأضاف الوزير في بيان له اليوم، أنه من المغالطات التي يرددها البعض أن الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم أنها من أقدم الضرائب المصرية حيث ترجع لعام 1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت بما يعنى أن إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم "العوايد" كانت تمثل أكثر من 60% من ميزانية الدولة ولكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حتى بلغت حصيلتها قبل إقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230 مليون جنيه سنويًا وهو مبلغ ضئيل.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات (25% للعشوائيات و25% للمحليات) موضحًا أن وزارة المالية تعمل حاليًا علي إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذًا لهذا النص القانوني.