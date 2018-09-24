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حفل فيفا بدون " ميسي"

حفل "فيفا" بدون "ميسى"

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صحيفة إسبانية:

حفل "فيفا" بدون "ميسى"

الرياضة

حفل فيفا بدون " ميسي"
حفل فيفا بدون " ميسي"

عبد القادر وحيد ووكالات

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ميسي

حفل فيفا

عدم حضور

غياب ميسي

قرر المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البقاء في برشلونة وعدم السفر لحضور حفل الاتحاد الدولي "فيفا" للإعلان عن جوائز الأفضل في العالم، بحسب ما كشفته صحيفة سبورت الإسبانية.

ووفقًا للصحيفة الكتالونية فعلى الرغم من غياب ميسي عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل في العالم، إلا أنه كان يخطط للتواجد في الحفل، ولكن مشكلة عائلية تسببت في قراره بعدم الحضور.

ومن المقرر أن تستضيف لندن حفل "فيفا" المقرر انطلاقه في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم للإعلان عن جوائز الأفضل في العالم.

قرار ميسي سبقه إعلان سكاي سبورتس عن غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عن حضور الحفل أيضًا على الرغم من تواجده في القائمة النهائية،  برفقة لوكا مودريتش ومحمد صلاح.

يذكر أن الثنائي (ميسي ورونالدو) مرشحين للحصول على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم عام 2018 رفقة مجموعة من أبرز اللاعبين.

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